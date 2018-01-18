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مليشيا الحوثي تخطط لإخراج سجناء مركزي إب والزج بهم في الجبهات

الخميس 18 يناير 2018 02:10 م الصحوة نت - خاص
مليشيا الحوثي تخطط لإخراج سجناء مركزي إب والزج بهم في الجبهات بوابة السجن المركزي صنعاء

كثفت مليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة إب أنشطتها الهادفة لإخراج سجناء من إصلاحية السجن الركزي بالمحافظة والزج بهم في معاركها بمختلف الجبهات والتي تشهد انهيارات كبيرة وتراجع أمام تقدم القوات الحكومية.

 

وقالت مصادر مطلعة بأن المليشيا الإنقلابية كثفت أنشطتها المختلفة تحت مسميات عدة وتهدف لإخراج عدد من السجناء وإرسالهم لجبهات القتال.

 

وبحسب مصدر من داخل السجن المركزي فقد أكد بأن المليشيا اتفقت مع عدد من السجناء لإخراجهم من السجن مقابل الذهاب للجبهات وشرعت بتسجيل عدد منهم.

 

وسبق أن أفرجت المليشيا الإنقلابية خلال الأشهر الماضية عن عدد من السجناء وأرسلتهم لجبهات القتال خصوصا من المحكومين عليهم بالإعدام.

 

وتتزامن العملية مع تحركات يقوم بها الحوثيون لفرض التجنيد الإجباري في عدد من المديريات لتعزيز صفوفها بعناصر من طلبة المدارس جلهم من الأطفال والدفع بهم إلى محارق الموت.

 

وفي جامعة إب نظمت المليشيا الإنقلابية ندوة لتعزيز جبهات القتال ورفدها بالمقاتلين من طلاب الجامعة في رسالة لاقت إستياء الطلاب والكادر الأكاديمي والذين طالبوا بالنأي بجامعتهم والعملية التعليمية من تبعات الصراع والأحداث الجارية

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