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مقتل قياديين حوثيين بغارات للتحالف بمديرية كتاف بمحافظة صعدة

الخميس 18 يناير 2018 11:17 ص الصحوة نت - متابعات
مقتل قياديين حوثيين بغارات للتحالف بمديرية كتاف بمحافظة صعدة

قتل اثنين من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية أمس الأربعاء خلال المعارك العنيفة التي شهدتها جبهة البقع بمحافظة صعدة شمال اليمن ومعقل زعيم ميلشيات الحوثي الإنقلايية.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية "إن القياديين الميدانيين للمليشيا العميد صالح محمد سعد الرباعي، والعقيد صلاح الدين محمد ناصر سيلان، لقيا مصرعهما مع خمسة أخرين في مواجهات مع قوات الجيش في منطقة المليل، بمحور البقع، في مديرية كتاف"

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي خمس غارات استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيا في وادي أل أبو جبارة، ومنطقة الفرع، بالمديرية ذاتها، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية.

وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش من جهة وميلشيات الحوثي من جهة أخرى في جبهة البقع في إطار عملية عسكرية واسعة للسيطرة على معقل الميلشيات.

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