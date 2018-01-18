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قائد محور صعدة: المليشيات لم تعد قادرة على الصمود وخطة تحرير صعدة تنفذ بكل دقة

الخميس 18 يناير 2018 10:44 ص الصحوة نت - متابعات
قائد محور صعدة: المليشيات لم تعد قادرة على الصمود وخطة تحرير صعدة تنفذ بكل دقة العميد الآثلة

قال قائد محور صعدة عبيد الأثلة "أن الخطة العسكرية لتحرير صعدة تنفذ بكل بدقة، وأن الميليشيات لم تعد قادرة على الصمود عسكرياً ومعنوياً.

ووصف الاثلة ما تحقق خلال اليومين الماضيين بالكبير جداً، مؤكدا استمرار التقدم حتى الوصول إلى قلب صعدة.".

وكشف في تصريح نقلته صحيفة «عكاظ» عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية المتنوعة بحوزة الميليشيات الحوثية، خلال المواجهات العسكرية الجارية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأضاف "أن قوات الجيش الوطني وصلت إلى منطقة «الهلب» الواقعة بين الفرع والبقع ويتقدم نحو مركز مديرية كتاف"

وقال الأثلة "إن الأسلحة الإيرانية المضبوطة تتنوع بين الأسلحة الثقيلة المتمثلة في الصواريخ قصيرة المدى والمدافع والألغام، وأسلحة متوسطة كانت ضمن أسلحة الجيش واستولى عليها الانقلابيون".

وأوضح "أن جميع تلك الأسلحة كانت مخزنة في مواقع مختلفة بعضها في مناطق مأهولة بالسكان" مضيفاً "أن هناك عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، كما تم أسر أكثر من 30 مسلحا حوثيا وقوات من الحرس الجمهوري سابقا.

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