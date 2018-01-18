صحيفة: اتصالات حكومية لنقل البعثات الدبلوماسية إلى عدن

قالت صحيفة سعودية إن مساعي حكومية يمنية تجري، لنقل البعثات الدبلوماسية الى العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية، نقلا عن مصادر في الحكومة اليمنية إن وزارة الخارجية تجري اتصالات مع مختلف البعثات الدبلوماسية في اليمن لترتيب عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت الحكومة جاهزيتها لتوفير الحماية الكاملة وتأمين مقرات البعثات وتحركات الدبلوماسيين.

وكان وزير الداخلية قد أكد حرص الحكومة على تأمين وحماية كافة البعثات الدولية في عدن، بما فيها التابعة للأمم المتحدة وتسهيل مهام عملها.

مشدداً على أهمية تواجد بعثات المنظمات الدولية في عدن التي تشهد حاليا وضعا أمنيا مستقرا بما يخدم الجوانب الإغاثية والإنسانية.