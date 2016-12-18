عمران: المليشيات تغلق مدرسة وتطرد معلمين رفضوا أنشطة تحريضية





قالت مصادر محلية "أن مليشيات الحوثي قامت اليوم السبت بإغلاق مدرسة أركان الثانوية بمنطقة ذو جعمان، وطرد أعضاء المدرسين منها في مديرية مدان بمحافظة عمران شمال اليمن".

وأفادت المصادر"أن إغلاق المدرسة تم بتوجيه من مدير التربية بالمديرية المدعو عبدالله الثلايا بعد أن رفض المدرسين تنفيذ أنشطة فرضتها عليهم المليشيات والتي تدعو إلى التحريض والكراهية".

يذكر أن ميلشيات الحوثي تعمل منذ أشهر تعمل على ممارسة الانتهاكات المستمرة بحق المدرسين في محافظة عمران في محاولاتها فرض أجندتها الطائفية في المدارس والزج بالطلاب في الحرب من خلال التحشيد في فعاليات مختلفة.

وتفرض ميليشيات الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها عدد من الفعاليات في المدارس تدعوا للتحريض على المعارضين لها بالإضافة إلى نشر ثقافة إيرانية ومحاولة محو هوية الجمهورية، في إجبار الطلاب على ترديد شعارات ايرانية سبق وأن فرضت بالقوة في غالبية المدارس.