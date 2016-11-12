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محافظ الجوف: لن نقبل بحكم الفرد ولا باذلال اليمن ما دمنا أحياء

السبت 12 نوفمبر 2016 05:00 م
محافظ الجوف: لن نقبل بحكم الفرد ولا باذلال اليمن ما دمنا أحياء محافظ الجوف امين العكيمي

قال محافظ محافظة الجوف قائد لواء النصر العميد أمين العكيمي، إن الشعب اليمني لن يقبل بحكم الشخص، داعيا المغرر بهم في صفوف ميليشيات الحوثي والمخلوع لكف أيديهم عن قتل اليمنيين وتدمير اليمن.

وخاطب العكيمي المغرر بهم ممن لا يزالون في صفوف الميليشيات الانقلابية قائلا: "قلوبنا وصدورنا مفتوحة، يكفي قتل لليمنيين من اجل سيادة وحكم شخص، وهذا لن يتم، وثورة 26 سبتمبر هي الفاصل وهي التي ستبقى إلى الأبد". 

وأضاف العكيمي في حوار مع المركز الاعلامي للقوات المسلحة مخاطبا ميليشيات الحوثي والمخلوع: "من يظن انه سيهين اليمن او يذل الشعب اليمني او يسلمه لقوى الشر فهو واهم، وهذا لن يحدث ما دمنا في الوجود". 

وحث محافظ الجوف القيادة السياسية ودول التحالف العربي على الحسم العسكري السريع . مؤكدا أن الحوارات مع ميليشيات الحوثي والمخلوع لا تجدي وان الصلح معهم لا ينفع وانهم لا يقبلون بالتعايش والشراكة ولا يريدون أن يشاركهم أحد ولو حتى في الظلم والعبث والتخريب.

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