محافظ الجوف: لن نقبل بحكم الفرد ولا باذلال اليمن ما دمنا أحياء

قال محافظ محافظة الجوف قائد لواء النصر العميد أمين العكيمي، إن الشعب اليمني لن يقبل بحكم الشخص، داعيا المغرر بهم في صفوف ميليشيات الحوثي والمخلوع لكف أيديهم عن قتل اليمنيين وتدمير اليمن.





وخاطب العكيمي المغرر بهم ممن لا يزالون في صفوف الميليشيات الانقلابية قائلا: "قلوبنا وصدورنا مفتوحة، يكفي قتل لليمنيين من اجل سيادة وحكم شخص، وهذا لن يتم، وثورة 26 سبتمبر هي الفاصل وهي التي ستبقى إلى الأبد".





وأضاف العكيمي في حوار مع المركز الاعلامي للقوات المسلحة مخاطبا ميليشيات الحوثي والمخلوع: "من يظن انه سيهين اليمن او يذل الشعب اليمني او يسلمه لقوى الشر فهو واهم، وهذا لن يحدث ما دمنا في الوجود".



