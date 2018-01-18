الوكيل المخلافي: لن نسمح باستغلال أوضاع تعز وسنضع قائمة سوداء بكل الفاسدين

شدد وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي على ضرورة تفعيل دور نيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكل جهات الرقابة لمتابعة كل المخالفين.

وأكد المخلافي على وضع قائمة سوداء بكل الفاسدين، مشيراً إلى أنه لن يسمح باستغلال أوضاع المدينة للكسب ما وضفه الرخيص والمتاجرة بأقوات الناس الذين قدموا التضحيات لمنع إعادة إنتاج النظام الفاسد.

ووجه المخلافي بمنع فتح أي حسابات خاصة للمدراء المؤسسات الحكومية، وقال إنه سيتم محاسبتهم.

وأوضح المخلافي أن اي تواطؤ من البنوك وشركات الصرافة في هذا الجانب سيكون عرضة للمحاسبة.

جاء ذلك في اجتماع للسلطة المحلية برئاسة الوكيل المخلافي بمدراء البنوك وشركات الصرافة ونيابة الأموال العامة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بالمحافظة .

وتطرق الاجتماع إلى العديد من المشاكل أبرزها توفير الحماية للبنوك وشركات الصرافة وتفعيل دور القضاء وجهات الضبط القضائي لمنع حدوث المشاكل التي تهدد المؤسسات وطبيعة عملها.