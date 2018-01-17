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ولد الشيخ وسفراء الدول الـ 19 الداعمة لليمن: ندعم الحل السياسي وفق المرجعيات

الأربعاء 17 يناير 2018 11:06 م الصحوة نت - الرياض
ولد الشيخ وسفراء الدول الـ 19 الداعمة لليمن: ندعم الحل السياسي وفق المرجعيات

جدد سفراء مجموعة الدول الـ 19 الداعمة لليمن حرصهم على الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات.

وعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاربعاء, اجتماعاً لسفراء مجموعة الدول الـ 19 الداعمة للعملية السياسية في اليمن، بمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد ، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق. وذلك حسب ما ذكرته وكالة "واس".

واستعرض المبعوث الأممي خلال الاجتماع آخر التطورات السياسية التي تشهدها اليمن.

وخلال الاجتماع أكد السفراء على دعم جهود المبعوث الأممي الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

واطلع سفير المملكة محمد آل جابر، على قرار المملكة بإيداع 2 مليار دولار، كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني إضافة إلى الوديعة السابقة في البنك البالغة مليار دولار .

ورحب المبعوث الأممي والسفراء بقرار المملكة الذي يأتي امتداداً لجهود المملكة الرامية لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب اليمني وما له من أثر إيجابي في دعم استقرار العملة اليمنية والاقتصاد اليمني ورفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية .

 

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