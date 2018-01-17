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سيارة "سيف عدن" صناعة محلية تخطف أنظار العامة في شوارع المدينة

الأربعاء 17 يناير 2018 10:18 م الصحوة نت - خاص | حلمي حسن
سيارة "سيف عدن" صناعة محلية تخطف أنظار العامة في شوارع المدينة

من مديرية التواهي في محافظة عدن بدأ الشاب سيف ذو يزن عبدالله علي شملان  البالغ من العمر 17 عاماً تجربته في صناعة سيارة التي أطلق عليها "اسم "سيف عدن "تعمل بالوقود بعد تجارب لأشهر انتهت بنجاح باهر.

في شوارع التواهي يتجول سيف بسيارته الصغيرة التي خطفت أنظار الشارع العدني بجمالها، اضافة إلى قدرات الشاب سيف في تصنيعها رغم الظروف المعيشية التي تعيش بها البلاد.

مواطنون في عدن شاهدو الشاب سيف يتجول بسيارته في شوارع المدينة التي وصفوها بالعمل الإبداعي والمبهر.

يقول الشاب سيف في تصريحات خاصة لـ"الصحوة نت" بدأت فكرتي على الورق ثم رسمتها على الكمبيوتر ومن ثم تمت تشكيلها بالمجسمات الكرتونية ثم بدأت بتجميع القطع والأدوات من الحديد ومكينة ألحام.

 

وأضاف سيف "استغرقت في تصنيعها شهرين وقدمتها بإمكانياتي المتواضعة وبمجهودي الشخصي ولم أتلقى أي دعم من أي جهة".

وكان الشاب سيف قد شارك في سيارته في المعرض الوطني للاختراع ولإبداع الذي نظمته رئاسة جامعة عدن حيث لاقت الكثير من الإعجاب ولاستحسان ولفتت الكثير من أنظار الحاضرين .

ودعت أسرة الشاب سيف الحكومة الشرعية إلى الاهتمام بالمبدعين والمخترعين وتوفير الإمكانات ألازمة لتطوير المبدعين والمفكرين في البلاد.


 

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