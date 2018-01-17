موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الوزير الرعيني: القضية الجنوبية حظيت بحلول منصفة في مخرجات الحوار

الأربعاء 17 يناير 2018 09:10 م الصحوة نت - عدن
الوزير الرعيني: القضية الجنوبية حظيت بحلول منصفة في مخرجات الحوار

قال وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني إن مخرجات الحوار الوطني تضمنت حلول ومعالجات حقيقية ومنصفة للقضية الجنوبية التي توافق عليها اليمنيون والتي عالجت جذور القضية الجنوبية ورسمت مستقبل اليمن وفقا لمبدأ الشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة من خلال الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم.

وأشار الرعيني إلى ما تضمنته مخرجات الحوار من معالجات لمختلف القضايا التسع التي ناقشها المؤتمر، وعلى رأسها القضية الجنوبية التي احتلت أولوية بالنسبة لجميع الأطراف والمكونات في مؤتمر الحوار الوطني وتضمنت حلول عملية لحاضر ومستقبل اليمن بشكل عام.

الرعيني حث على أهمية دور المجتمع في التوعية ودعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مكتب وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليوم بعدن بالتعاون مع منظمة "تجديد" ضمن برنامج رفع الوعي بمخرجات الحوار ومسودة الدستور الجديد، بمشاركة  18 شابا من مختلف شرائح المجتمع.

وأشاد الرعيني بتعاون منظمات المجتمع المدني في تنفيذ هذه الفعاليات والأنشطة، لافتاً إلى أن ورش التوعية في المحافظات المحررة خلال العام الماضي حققت نتائج إيجابية ومثمرة.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى