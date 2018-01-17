الوزير الرعيني: القضية الجنوبية حظيت بحلول منصفة في مخرجات الحوار

قال وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني إن مخرجات الحوار الوطني تضمنت حلول ومعالجات حقيقية ومنصفة للقضية الجنوبية التي توافق عليها اليمنيون والتي عالجت جذور القضية الجنوبية ورسمت مستقبل اليمن وفقا لمبدأ الشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة من خلال الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم.

وأشار الرعيني إلى ما تضمنته مخرجات الحوار من معالجات لمختلف القضايا التسع التي ناقشها المؤتمر، وعلى رأسها القضية الجنوبية التي احتلت أولوية بالنسبة لجميع الأطراف والمكونات في مؤتمر الحوار الوطني وتضمنت حلول عملية لحاضر ومستقبل اليمن بشكل عام.

الرعيني حث على أهمية دور المجتمع في التوعية ودعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مكتب وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليوم بعدن بالتعاون مع منظمة "تجديد" ضمن برنامج رفع الوعي بمخرجات الحوار ومسودة الدستور الجديد، بمشاركة 18 شابا من مختلف شرائح المجتمع.

وأشاد الرعيني بتعاون منظمات المجتمع المدني في تنفيذ هذه الفعاليات والأنشطة، لافتاً إلى أن ورش التوعية في المحافظات المحررة خلال العام الماضي حققت نتائج إيجابية ومثمرة.