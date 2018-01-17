شركات الصرافة في عدن تُعاود فتح أبوابها بعد تراجع طفيف لأسعار العملات الأجنبية

عاودت عدد من شركات الصرافة فتح أبوابها بعد أن أغلقتها كلياً احتجاجا على انهيار العملة اليمنية وارتفاع أسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال مراسل "الصحوة نت" في عدن إن عدداً من المصارف عادت اليوم إلى العمل في المدينة، بعد إعلان السعودية إيداع ملياري دولار في حسابات البنك المركزي اليمني، وانخفاض طفيف لأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني.

وكانت غالبية شركات الصرافة في عدن قد أوقفت عملية بيع وشراء العملات الأجنبية في حين أغلقت عدد منها أبوابها كليا نتيجة للهبوط الحاد وغير المسبوق للعملة الوطنية.