قتلى وجرحى وأسرى حوثيون والجيش يُحرر أولى مناطق مديرية برط في الجوف

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الأربعاء من احرز تقدم جديد في محافظة الجوف بعد هجوم عنيف شنته على مواقع مليشيا الحوثي.

وأكد الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة العقيد عبدالله الأشرف في تصريح "للمركز الإعلامي للقوات المسلحة"، أكد أن قوات الجيش نفذت صباح اليوم عمليه عسكرية لتطهير مواقع حول جبل حبش من ميليشيات الانقلاب وتم تحرير أكثر من عشره مواقع من بينها جبل شوكان الاستراتيجي المطل على وادي القعيف ووادي سلبه في مديرية برط.

وقال العقيد الأشرف إن مليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح حيث سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها فيما لاذ البقية بالفرار.

من جانبه قال أركان حرب المنطقة السادسة العميد الركن منصور ثوابة إن الجيش الوطني أسر ١٥ حوثياً بعد حصارهم في أحد الجبال التي تم تحريرها اليوم وقاموا بتسليم أنفسهم بعد اعطاهم الأمان واغتنام عدد من الأسلحة.

‏وكانت قوات الجيش الوطني قد استكملت تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف خلال الأيام الماضية وتعتبر المواقع التي تم تحريرها اليوم بداية مديرية برط العنان.