إب: المليشيات تختطف نجل قيادي بحزب صالح

اختطفت مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية نجل قيادي مؤتمري بعد يوم من مقتل نجل قيادي آخر بحزب صالح بمحافظة إب وسط اليمن.

مصادر محلية أفادت بأن المليشيات اختطفت يوم أمس نجل القيادي بحزب صالح العقيد عرفات شرف من جوار فندق برج إب واقتادته إلى سجن البحث الجنائي غرب المدينة.

وقال العقيد شرف على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "تم اخذ ابني من أمام فندق برج إب من قبل نقطه امنيه بحجة ان السيارة مشبوهه " ولم يشر شرف للجهة التي اختطفت نجله كون إب خاضعة لسيطرة المليشيات الإنقلابية.

وأضاف شرف : "وبعد تفتيش سيارتي وجدوا ملابس اطفال في الخانة وسألوه ليش هذه الملابس رد ابني هذه الملابس يتم توزيعها لأبناء الحديدة ـ وهي ضمن مواد اغاثية وزعت برفقة شرف للمتضررين من الأحداث ببعض مديريات الحديدة الأسابيع الماضية ـ مضيفا : فتم اخذ ابني الى البحث الجنائي وتم التحقيق معه و بعد اجراء بعض الاتصالات تم الافراج عنه".

وختم حديثة بالقول : "أقول لبعض المأزومين رسالتكم وصلت وكان الافضل من ذلك الاتصال بنا وسنحضر اليكم ، لأننا لسنا مدانين بأي تهمه و لله الحمد".

ويعد شرف من ضباط الجيش اليمني وهو من القيادات البارزة بحزب صالح بإب ويعمل مع شباب وناشطين في مجال الإغاثة الإنسانية ويشغل مدير شركة بلادي للمياة المعدنية بمحافظة إب.

وتأتي عملية اختطاف نجل العقيد شرف بعد يوم من مقتل نجل قيادي بارز بحزب صالح بمديرية السبرة يدعى ياسر أحمد قائد الرشيدي برصاص مسلحين مجهولين.

وتشهد محافظة إب فلتان وفوضى أمنية ممنهجة تقودها مليشيات الحوثي وصالح والتي تحكم سيطرتها على إب منذ منذ منتصف أكتوبر 2014م.