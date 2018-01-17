ثالث أسير حوثي خلال أسبوع في ميدي وسقوط عشرات القتلى والجرحى

تمكنت قوات الجيش الوطني في جبهة ميدي شمال غرب محافظة حجة فجر اليوم من أسر ثالث مسلح من ميليشيات الحوثي في أقل من أسبوع إثر محاولة عدد من عناصرهم التسلل لمواقع الجيش أسفرت عن مقتل وجرح العشرات منهم .

ونقل المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن مصدر ميداني، قوله إن قوات الجيش الوطني بإسناد من قوات التحالف العربي افشلت محاولة تسلل الميليشيات قتل خمسة من المليشيات الحوثية الى جنوب مديرية ميدي على مشارف وادي حيران.

وأضاف المصدر أن الأسير الذي يعد الثالث في أقل من أسبوع يدعى / محمد هاشم حسن هاشم ،من أبناء مديرية الشاهل بمحافظة حجة ، فيما لاذ بقية العناصر بالفرار.

ووصف المصدر الأسبوع الجاري بـ "الأسود" في تاريخ المليشيات بجبهة ميدي التي تكبدت خلاله خسائر بشرية ومادية كبيرة، لافتا الى ان قتلاهم تجاوزت 80 قتيل مع عشرات الجرحى إضافة إلى تدمير عدد من العتاد العسكري المساند لها ، في محاولة فاشلة لهم لفك الحصار عن فلولهم المختبئة في بعض أحياء المدينة.

الى ذلك أكد شهود عيان لـ"الصحوة نت" أن المستشفى الجمهوري بمركز المحافظة استقبل مساء أمس وفجر اليوم عدداً كبيراً من قتلى وجرحى المليشيات معظم اصاباتهم خطيرة، وسط استمرار عمليات الدفع بمزيد من المغرر بهم إلى جبهات القتال.