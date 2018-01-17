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الوزير الاكوع يبحث في ابوظبي تنفيذ المنحة الإماراتية الخاصة بمحطة الحسوة

الأربعاء 17 يناير 2018 05:23 م الصحوة نت - متابعات
الوزير الاكوع يبحث في ابوظبي تنفيذ المنحة الإماراتية الخاصة بمحطة الحسوة

بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الأكوع اليوم مع مدير هيئة كهرباء ابوظبي سيف الصيعري التعاون في مجال الكهرباء والطاقة ومشاريع الكهرباء التي يجري تنفيذها في اليمن بدعم إماراتي.

وأكد الاكوع حاجة اليمن الماسة لإنجاز مشروع المنحة الاماراتية البالغة قدرتها 100 ميقاوات في محطة الحسوة بعدن قبل حلول الصيف القادم للتقليل من عجز الطاقة.

وجرى بحث مجالات التعاون للاستفادة من خبرات كهرباء أبو ظبي في تشغيل محطات التوليد بالغاز.

وفي ذات السياق التقى الوزير الأكوع بالمدير العام لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية محمد الخوري ، حيث ثمن الوزير جهود المؤسسة في دعم الجوانب التنموية والإنسانية في اليمن .

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