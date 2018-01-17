نائب رئيس إعلامية الإصلاح يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي والأخيرة تُشيد بمواقف الحزب

التقى نائب رئيس دائرة الإعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح / عدنان العديني/ اليوم الأربعاء سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أنتونيا كالفو لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنية.

وفي اللقاء ثمن العديني مواقف الاتحاد الأوروبي الداعم والمساند للشرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وجدد العديني تأكيد حزب الإصلاح على الحل السياسي المرتكز على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.

وأشار العديني إلى أن أي حوار سياسي مع جماعة الحوثي لن يكتب له النجاح قبل سحب السلاح منها والانسحاب من المدن، مشدداً على ضرورة أن يبقى السلاح حكراً للدولة.

وأوضح العديني أن الإصلاح يرحب بأي جهود دولية وإقليمية لإنهاء الانقلاب وعودة مؤسسات الدولة.

وأكد العديني أن الإصلاح يعتمد بحضوره على المناخ الديمقراطي، وأن السلام يمثل أولوية للحزب، كون حرب مليشيا الحوثي استهدفت في المقام الأول الدولة ومن ثم العملية السياسية في البلاد.

من جانبها ثمنت سفيرة الاتحاد الأوروبي مواقف حزب الإصلاح ودوره الفاعل في كافة المشاورات والفعاليات السياسية المختلفة.

ودانت السفيرة الاستهداف المتواصل لقيادات وأعضاء حزب الإصلاح من قبل مليشيا الحوثي.

وجددت السفيرة حرص الاتحاد الأوروبي على عودة الاستقرار إلى اليمن، مؤكدة دعم بلادها لاستئناف المشاورات وتحقيق السلام الدائم.