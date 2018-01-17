المقدشي يحذر من إنشاء جماعات مسلحة خارج الدولة ويعتبرها خطراً على اليمن والإقليم

قال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق الركن محمد المقدشي "إن قوات الحكومة اليمنية تواصل تقدمها لاستكمال تحرير اليمن من الانقلاب الحوثي، وحذر من خطورة إنشاء جماعات مسلحة لمواجهة الانقلاب بعيداً عن سيطرة الحكومة الشرعية، وقال إن مثل تلك الجماعات ستشكل خطراً حقيقياً على أمن اليمن والإقليم".

وأضاف في حوار مطول مع صحيفة "القدس العربي" أن خططاً عسكرية شبه جاهزة أعدت للمرحلة المقبلة من مراحل طرد الانقلابيين من صنعاء واليمن كلها، والجيش جاهزان لبدء مرحلة جديدة من عمليات التحرير".

وأفاد "قريباً سنتحرك في البيضاء، وإذا تحررت البيضاء فستعد محافظة ذمار في حكم المحررة، وعندما تتحرر ذمار فإن محافظة إب ستكون محررة بحكم الأمر الواقع، وستنقطع خطوط الإمداد عن الحوثيين في تعز والحديدة، وهذا سيسهم في تسريع وتيرة معارك الساحل لتحريره بالكامل".

وبشأن تعز قال المقدشي "أستطيع التأكيد على أن الشعب سيسمع أخباراً طيبة عن جبهة تعز في الفترة القصيرة المقبلة".

وقال "قطعنا شوطاً كبيراً في جبهة نهم في الطريق إلى العاصمة، ويمكن أن نأتي إلى صنعاء كذلك من اتجاه الجنوب، ونحن نأمل أن ينصاع الحوثيون لرغبة الشعب في إنهاء الانقلاب لإنهاء الحرب وفقاً للمرجعيات، ونأمل أن يصغوا لصوت العقل، ولو لمرة واحدة ليجنبوا صنعاء دمار الحرب، بتسليمها دون مواجهات".

وعن محاولة فتح جبهات خارج الشرعية قال المقدشي "أي محاولات لمواجهة الانقلاب خارج إطار الشرعية ستؤثر على الوضع سلباً، نحن لا نريد مواجهة الانقلاب عن طريق الميليشيات، لأن الميليشيات ربما يصعب التعامل معها فيما بعد، حتى لو تم إنجاز التحرير ودحر الانقلاب، فربما تشكل الميليشيات المُشكَّلة خارج إطار الشرعية خطراً على الوضع الداخلي".