تراجع طفيف لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني

بدأت فجر اليوم الأربعاء أسعار صرف العملات الأجنبية بالتراجع أمام الريال اليمني بعد ارتفاع مهول وصل فيه الدولار إلى أكثر من 500 ريال يمني في حين وصل الريال السعودي إلى 130 ريالاً.

وقالت مصادر مصرفية في عدن لـ"الصحوة نت" إن أسعار صرف العملات بدأت في التراجع، حيث وصل سعر الدولار إلى 495 ريالا يمنيا في حين وصل الريال السعودي الى 122ريال.

وتوقعت المصادر المصرفية أن الساعات القادمة ستشهد انخفاضا ملحوظاً في اسعار العملات.

وكانت مصادر رئاسية قد قالت إن هناك جهود كبيرة تبذل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية للتدخل العاجل لوقف تدهور العملة.

وطالب ناشطون يمنيون الحكومة بوضع حلول مستدامة أمام تدهور العملة، واتخاذ اجراءات عاجلة ، وفي مقدمتها تصدير المشتقات النفطية والاشراف على الإيرادات الجمركية وإجراء إصلاحات إدارية في البنك المركزي ووزارة المالية.