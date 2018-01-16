واشنطن تعلن مقتل قياديين بارزين في تنظيم القاعدة باليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، مقتل قياديين اثنين في تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، الشهر الماضي، إثر ضربات جوية لمقاتلات أمريكية، على معاقل التنظيم في اليمن.

جاء ذلك في بيان نشرته القيادة المركزية في بيان على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، اليوم الثلاثاء.

ووفق البيان، فقد قتل القيادي بتنظيم القاعدة "حبيب الصنعاني"، مسؤول تسهيل حركة الأسلحة والمتفجرات والتمويل في محافظتي مأرب (شرق) والبيضاء (وسط)، في غارة جوية أمريكية بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2017 في مأرب.

وأشار البيان، إلى أن القيادي الثاني هو "مقداد الصنعاني"، مسؤول العمليات الإرهابية الخارجية، حيث قتل في غارة جوية أمريكية بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2017 في محافظة البيضاء.

وقالت القيادة المركزية إنها "ستواصل عمليات مكافحة الإرهاب ضد تنظيمي القاعدة وداعش بالتنسيق مع حكومة اليمن لعرقلة هذه المجموعات عن السيطرة على الأراضي وتنسيق الهجمات الخارجية"، دون تفاصيل.