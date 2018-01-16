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استشهاد شقيقين بقصف حوثي غرب تعز وارتفاع الضحايا منذ مطلع الأسبوع إلى 16 مدنياً

الثلاثاء 16 يناير 2018 10:17 م الصحوة نت - خاص
استشهاد شقيقين بقصف حوثي غرب تعز وارتفاع الضحايا منذ مطلع الأسبوع إلى 16 مدنياً الشقيقان علي وأحمد

استشهد مدنيان اثنان في قصف لمليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء على الأحياء السكنية غرب محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن شقيقين / علي عبدالمجيد سيف سعد ( 45 ) عاما، و أحمد عبدالمجيد سيف سعد ( 50 ) عاما، استشهدا، فيما أصيب اثنان آخران في منطقة ميلات الضباب، غرب المدينة جراء سقوط قذيفة هاون على المنطقة أطلقتها مليشيا الحوثي  المتمركزة في الربيعي.

 وكان قد ارتقى شهيد وجرح 3 مواطنين  الأحد الماضي في قصف لمليشيا الحوثي  استهدف حي كلابه.

وسبق وأن أصيب أكثر من ٨  مدنيين، جراء سقوط قذائف الهاون من مواقع مليشيا الحوثي على الأحياء السكنية، غرب مدينة تعز مساء السبت الماضي.

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