هادي يُهاتف ولي العهد السعودي والأخير يجدد دعم المملكة لليمن لتجاوز تحدياته

هاتف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء الثلاثاء ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتناولا الطرفان خلال الاتصال جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية بجوانبها ومجالاتها المختلفة.

وقالت وكالة "سبأ" إن الرئيس هادي وضع ولي العهد امام التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجها اليمن وتطرق الاتصال الى مواقف المملكة الداعمة لليمن في مختلف المواقف والظروف والتأكيد على مواصلة هذا الدعم والمواقف الاخوية المتينة التي تجمعها المصير الواحد والهدف المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين .

بدوره جدد ولي العهد وقوف المملكة الدائم الى جانب اليمن وقيادته الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لتجاوز تحدياته والانتصار لخياراته والخروج به الى بر الأمن.

وأكد دعم المملكة لليمن ومعيشة شعبة واقتصاده الوطني لتجاوز التحديات الراهنة في كل المجالات الخدمية والاقتصادية والانطلاق صوب المستقبل المنشود.

وشهد الريال اليمني انهياراً كبيراً خلال اليومين الماضيين أمام العملات الأجنبية، وسط تحذيرات من كارثة اقتصادية.