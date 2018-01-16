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مصرع قائد عسكري برتبة عميد في صفوف الحوثيين بجبهة ميدي

الثلاثاء 16 يناير 2018 08:38 م الصحوة نت - خاص
مصرع قائد عسكري برتبة عميد في صفوف الحوثيين بجبهة ميدي

نشر ناشطون حوثيون صوراً لقائد عسكري قتل في صفوف مليشيا الحوثي بجبهة ميدي شمال غرب محافظة حجة.

ولقي العميد / حسين صالح القشوي / مصرعه في المعارك الأخيرة التي دارت جنوب ميدي.

وحسب مراسل "الصحوة نت" فإن العميد القشوي صاحب ملف أسود بحق أبناء همدان، حيث ارتكب الكثير من الجرائم بحق أبناء منطقته في (بيت نعم) عقب الاجتياح المسلح للمنطقة من قبل الحوثيين.

 وكانت قد درات مواجهات شرسة الجمعة الماضية بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي جنوب ميدي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين بينهم قيادات بارزة، عقب محاولة  فك الحصار على من تبقى من عناصر المليشيا في الأحياء الغربية والجنوبية لمدينة ميدي.

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