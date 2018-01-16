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قيادات حوثية تعلن انضمامها للشرعية في الجوف (فيديو)

الثلاثاء 16 يناير 2018 07:34 م الصحوة نت - الجوف
قيادات حوثية تعلن انضمامها للشرعية في الجوف (فيديو)

انضمت قيادات ميدانية تابعة لميليشات الحوثي الانقلابية في مديرية برط العنان   للشرعية.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة نقلاً عن رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة والقائم بأعمال قائد المنطقة العميد الركن منصور ثوابة، قوله إن الجيش الوطني فتح صفحة جديدة أمام كل من أعلن انحيازه الى جانب الشعب والشرعية، مؤكدا أن الجيش لن يشهر سلاحه إلا ضد من يقف في صفوف مليشيات الإنقلاب.

وأضاف العميد ثوابه أن المجال مفتوح لكل من غررت به مليشيات الحوثي الانقلابية لتصحيح خطأه ..مشيرا أن على تلك القيادات إثبات ذلك عمليا في ميادين القتال لدحر تلك المليشيات.

من جانبها أكدت القيادات الميدانية وقوفها ومشاركتها الفاعلة في معركة تحرير المديرية وما تبقى من المناطق التي لاتزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأشارت القيادات الحوثية أن انحيازها كان أمر لابد منه للوقوف في صفوف قوات الجيش الوطني أمام المليشيات التي أذاقت الشعب اليمني ويلات العذاب.

وتمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي  خلال الأيام الماضية من تحرير منطقة اليتمة وعدداً من المواقع الهامة في مديرية خب والشعف.

 

 

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