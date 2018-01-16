قائد جبهة الساحل ينفي انضمام قوات جديدة ويكشف عن مفاجآت قادمة

نفى القائد العام لجبهة الساحل الغربي انضمام إي قوات من ما يسمى الحرس الجمهوري إلى المقاومة التهامية في الساحل الغربي.

وقال (أبو زرعه ألمحرمي) في تصريح خاص لـ"الصحوة نت" إن الأخبار التي تناولت انضمام عدد كبير من قوات الحرس الجمهوري الى المقاومة التهامية ل أساس لها من الصحة.

وأكد أبو زرعه أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية توقفت على مشارف مديرية "التحيتا" لتمشيط المناطق المحررة وتأمينها.

وأوضح أن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت وأحداث كبيره وانتصارات نوعية يجري حاليا الاستعداد لها لتقدم صوب محافظة الحديدة .