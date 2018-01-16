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مع انهيار العملة.. شركات الصرافة في عدن توقف التعامل بالعملات الأجنبية

الثلاثاء 16 يناير 2018 06:23 م الصحوة نت - خاص
مع انهيار العملة.. شركات الصرافة في عدن توقف التعامل بالعملات الأجنبية

سجل الريال اليمني تراجعاً قياسياً جديداً أمام العملات الأجنبية حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق اليوم الى 500 ريال بسبب انعدام العملات الصعبة في السوق.

و نظرا للارتفاع المستمر  في أسعار الصرف وتدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية  أعلنت اليوم شركة البسيري للصرافة  إيقاف شرى وبيع العملات في كافة فروعها.

وقالت شركة البسيري في بيان لها تلقى موقع "الصحوة نت" نسخة منه، إنه نظرا للارتفاع المستمر  في أسعار الصرف وتدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية  ولما لهذا الارتفاع من تأثير مباشر على أسعار المواد الغذائية وغيرها  التي يعاني الكثير من المواطنين من صعوبة الحصول عليها حتى قبل الارتفاع، نسأل الله الستر واللطف.

ودعت الشركة كافة الصرافين والتجار بالتوقف وتأييد هذه  الخطوة، علها تكون سببا في توقف الارتفاع وتهدئة السوق.
 
وأوقفت العديد من شركات الصرافة التعامل بالعملة الأجنبية، فيما أغلق البعض منها أبوابها في عدد من المدن.

وكانت قد أعلنت  نقابة الصرّافين، بالعاصمة المؤقتة، عدن، إغلاق كافة محلات الصرافة بثلاث محافظات، لأربع ساعات، بسبب "تدهور" العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

 

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