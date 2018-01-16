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نائب الرئيس يؤكد سعي الشرعية للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الاوضاع

الثلاثاء 16 يناير 2018 05:53 م الصحوة نت - متابعات
نائب الرئيس يؤكد سعي الشرعية للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الاوضاع

جدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الثلاثاء، التأكيد على حرص الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية على تحقيق السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦.

وأشار الفريق محسن خلال لقاءه سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أنتونيا كالفو الى ما يعانيه اليمنيين جراء انقلاب الميليشيات، مؤكداً سعي الحكومة الشرعية للتخفيف من تلك المعاناة وتحسين الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وأشاد نائب الرئيس بدور الاتحاد ودعمه للشرعية وجهوده الكبيرة في تخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب اليمني.

من جانبها أكدت السفيرة دعم بلادها للشرعية وحرصها الدائم على تحقيق السلام وحقن دماء اليمنيين.

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