وزير الداخلية: على الجميع العمل تحت مظلة الشرعية وقوات الجيش على تخوم صنعاء

دشن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، اليوم، الثلاثاء، العام التدريبي والقتالي الجديد في الوية الحماية الرئاسية بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور عدد من الوزراء، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء ركن فضل حسن برعاية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وقال الميسري "ان تدشين العام القتالي والتدريبي يأتي في وقت يسطر فيه أبطال الجيش الوطني اروع الملاحم في الفداء والتضحية ويحققون الانتصارات المتوالية على ميليشيا الحوثي الإنقلابية، في مختلف جبهات القتال.. مؤكداً أن قوات الشرعية أصبحت على تخوم العاصمة صنعاء.

وأضاف "ان على الجميع أن يعملوا تحت مظلة الشرعية التي يمثلها رئيس الجمهورية والمدعومة اقليميا ودوليا لتطهير اليمن من الانقلاب الحوثي الايراني واقامة الدولة الاتحادية التي ننشدها جميعا لتحقيق العدل والمساواة بين ابناء الوطن الواحد ".

بدوره أستعرض قائد ألوية الحماية الرئاسية العميد الركن سند الرهوة، انجازات قوات الحماية الرئاسية خلال العام الماضي ٢٠١٧ م .. مجدداً العهد لرئيس الجمهورية بان قوات الوية الحماية الرئاسية جاهزة لتنفيذ كل المهام الموكلة اليها .

واكد العميد الرهوة ان العام الجديد سيكون حافل بالأنشطة والمهام التدريبية والقتالية التي تعزز قدرات الافراد ومنتسبي الالوية في رفع قدراتهم العسكرية والقتالية وذلك من خلال بناء وحدات قتالية ذات عقيدة عسكرية ولاؤها للوطن والثورة .

عقب ذلك بدأ العرض العسكري المهيب بمرور وحدات رمزية من الوية الحماية الرئاسية من امام المنصة في لوحة استعراضية جسدت الروح القتالية والمعنوية العالية التي يتمتع بها افراد قوات الحماية الرئاسية .