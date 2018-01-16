خلال استقباله ولد الشيخ.. هادي: المليشيا لا تعترف بالمرجعيات ولا تكترث لمعاناة الشعب

جدد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، حرصة الدائم نحو السلام انطلاقا من مسؤولياته الوطنية والانسانية تجاه ابناء الشعب اليمني .

وقال هادي خلال استقباله للمبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، ونائبه معين شريم، بحضور وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، إن المليشيات الانقلابية غدرت بشريكها الرئيس السابق وهو ما يؤكد على دمويتها وإقصائها لكل من يختلف معها ما يتعذر تفهمهم واستيعابهم لمفردات السلام ومفاهيمه التي عملنا من اجلها مع المجتمع الدولي طوال الفترات الماضية وقدمنا من اجلها التنازلات حقنا للدماء.

ولفت الى ان المليشيا الانقلابية لا تعترف بمرجعيات السلام ولا بالقرارات الاممية ذات الصلة ولا تكترث لمعاناة الشعب اليمني الذي صادروا حقوقه في العيش والحياة والاستحواذ على موارد الدولة واحتياطات البنك المركزي لمصلحة مجهودهم الحربي وينتهكون اليوم الحرمات والحقوق والحريات واختطاف وتجنيد الأطفال لتغذية حربهم العبثية وبالوكالة تجاه الشعب اليمني.

من جانبه أكد ولد الشيخ على أهمية بناء الثقة كأرضية لأي لقاءات قادمة والمرتكزة على أسس السلام ومرجعياته المتعارف عليها.. مستعرضا خلاصة نتائج زيارة نائبه الى صنعاء والوقوف على الأوضاع الجارية هناك.