الجبير: موانئ اليمن مفتوحة ونعمل على منع سقوط اليمن بيد إيران

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الثلاثاء، إن السعودية تعمل على منع سقوط اليمن بيد إيران وحزب الله.

وأشار الجبير خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البلجيكي ديدييه رينديرز في بروكسل إلى أن السعودية استقبلت أكثر من مليون يمني لاجئ.

وأكد الجبير أن الموانئ مفتوحة في اليمن، لكن الحوثيين يسرقون المساعدات، مشيرا إلى أن إيران هي المصدر الأكبر للخطر في المنطقة، بسبب دورها في لبنان واليمن و سوريا.

وقال "إن إيران زودت الحوثيين بصواريخ استهدفت السعودية".

من جانبه، قال ديدييه ريندير إنهم سيبحثون مع إيران مسألة الصواريخ الباليستية والحروب في المنطقة".

وقال الوزير البلجيكي "نسعى لتسوية سياسية في اليمن والتوصل إلى حل".