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تزامناً مع تدهور العملة اليمنية.. الحوثيون يفرضون جمارك 100% في المنافذ المستحدثة

الثلاثاء 16 يناير 2018 01:18 ص الصحوة نت - متابعات
تزامناً مع تدهور العملة اليمنية.. الحوثيون يفرضون جمارك 100% في المنافذ المستحدثة

أكد مصدر جمركي إن رئيس ما يسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى» التابع للحوثيين، صالح الصماد، أصدر توجيهات جديدة بشأن فرض جمارك جديدة على البضائع المستوردة.

وقال نائب مدير الجمارك في ميناء الصليف عبدالله جماح في تدوينة له على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الصماد وجه بعدم اعتماد أي بيانات جمركية من المنافذ البرية والبحرية لليمن.

وأشار إلى أن توجيهات الصماد قضت بفرض رسوم جمركية 100% على جميع السلع، في منافذ المدن التي استحدثها الحوثيون، وهي جمرك ذمار وعفار وسفيان وإب وغيرها.

يأتي هذا بالتزامن مع انهيار الريال اليمني أمام النقد الأجنبي، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 520 ريالاً اليوم الاثنين، بزيادة 80 ريال عن آخر سعر خلال الأسبوعين الماضيين.

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