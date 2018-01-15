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مأرب | يوم ترفيهي لأبناء المختطفين والأمهات تندد باستمرار اخفاء المئات من أبنائها

الأثنين 15 يناير 2018 10:38 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مأرب | يوم ترفيهي لأبناء المختطفين والأمهات تندد باستمرار اخفاء المئات من أبنائها


جددت رابطة أمهات المختطفين دعوتها إلى سرعة الإفراج عن كافة المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية.

وطالبت الرابطة في وقفة احتجاجية في مأرب بجعل قضية المختطفين القضية الأولى في كافة المحافل الحقوقية المحلية والدولية.

ونددت الرابطة باستمرار تعذيب واخفاء المئات من المدنيين وحرمانهم من أبسط الخدمات الأساسية في مقدمتها الغذاء والراعية الصحية.

 كما أقامت رابطة أمهات المختطفين يوما ترفيهيا لأبناء وأسر المختطفين والمخفيين قسراً والذي احتوى على العديد من الفقرات الترفيهية والانشادية والمسابقات الثقافية والجوائز والالعاب للكبار والصغار وذلك في حديقة إقليم سبأ بمحافظة مأرب.

وتعاني المئات من أسر المختطفين والمخفيين الفقدان والنزوح؛ بسبب اختطاف وإخفاء ذويهم؛ مما يفاقم معاناتهم النفسية والمعيشية.


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