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على وقع تقدم الجيش من شبوة.. عرض عسكري لمقاومة البيضاء يعلن الجاهزية القتالية

الأثنين 15 يناير 2018 10:09 م الصحوة نت - خاص
على وقع تقدم الجيش من شبوة.. عرض عسكري لمقاومة البيضاء يعلن الجاهزية القتالية


أقام أبطال المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء مهرجانا خطابيا وعرضا عسكريا بمنطقة الحبج في مديرية الزاهر.

و أكد المشاركون في العرض العسكري جاهزيتهم لمعركة التحرير تحت قيادة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونائبه والحكومة وقيادة الجيش الوطني.

وطالب المشاركون في العرض قيادة الشرعية والتحالف بتزويد المقاومة بالمتطلبات اللازمة حتى استكمال تحرير المحافظة من المليشيات الانقلابية.

يأتي هذا تزامناً مع استمرار تقدم قوات الجيش الوطني من مديريات البيضاء المحاددة لمحافظة شبوة.

وكانت قوات الجيش قد حررت اليوم الاثنين جبل الصرير بمديرية ناطع بمحافظة البيضاء بعد مواجهات ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

وقالت مصادر عسكرية، إن المواجهات “جبل البير” و”النشيف” والسادة وموقع “بلاد الفقراء ” الاستراتيجي الذي يطل على مناطق “فضحة”و”جبل القرحاء” و”ضهر لبان” الاستراتيجية.

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