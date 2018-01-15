بعد ثلاث سنوات من التوقف.. استئناف العمل في مصلحة جوازات شبوة

أُستئنف العمل اليوم الاثنين العمل في مصلحة الجوازات والهجرة بمحافظة شبوة بعد ثلاث سنوات من التوقف.

حيث دشن محافظ محافظة شبوة اللواء علي بن راشد الحارثي وبحضور مدير عام شرطة شبوة العميد عوض الدحبول إستئناف العمل الاداري في فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة شبوة وذلك بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات بسبب حرب الحوثيين على المحافظة.

وخلال عملية التدشين اطلع محافظ شبوة على اقسام العمل المختلفة والذي تم تجهيزها بكامل اجهزة منظومة الاصدار الالي مشيدا بكل الجهود الذي بذلت من اجل ضمان استئناف العمل مثنيا على توجيهات القيادة السياسية وجهود قيادتي وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات في هذا الاتجاة.

وتحدث لـ"الصحوة نت" أحد موظفي مصلحة الهجرة والجوازات عن عملية اعادة العمل في المكتب، مشيدا بجهود قيادة شرطة شبوة ووزارة الداخلية، مشيراً لأهمية اعادة الاستئناف في العمل وذلك لما يعود بالنفع على المواطنين في المحافظة.