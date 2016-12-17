صنعاء: اشتباكات وقصف بين الجيش والمليشيات بنهم

شهدت جبهات القتال اشتباكات متقطعة في مختلف الجبهات بمديرية نهم شرق صنعاء بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي والمخلوع منذ صباح اليوم وما تزال مستمرة حتى اللحظة .

و تمكنت مدفعية الجيش الوطني من تدمير مدفع تابع للمليشيات في مفرق قطبين.

وشن طيران التحالف العربي غارتين قبل مغرب اليوم مستهدفاعربتين وتجمعا للمليشيات في منطقة المعادي قرب مفرق أرحب مما أدي إلى تدمير العربتين وإشتعال النيران فيها وسقوط عدد من المليشيات بين قتيل وجريح.

وعاود طيران التحالف قبل قليل باستهداف مدرعة للمليشيات في محلي مما أدى إلى اشتعالها