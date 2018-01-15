موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

أمن المهرة يضبط شحنة أسمدة تستخدم في صنع المتفجرات

الأثنين 15 يناير 2018 08:13 م الصحوة نت - المهرة
أمن المهرة يضبط شحنة أسمدة تستخدم في صنع المتفجرات صورة إرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة اليوم الاثنين شحنة أسمدة ممنوعة وتستخدم في صناعة المتفجرات.

وقدم محافظ المهرة راجح باكريت مكافأة مالية قدرها مليون ريال للنقيب عمر باضريس مدير تحريات المحافظة بعد ضبطه الشحنة.

وقال المحافظ إن "من واجب قيادة المحافظة أن نقدم الدعم والمكافآت للأفراد والمؤسسات التي تعمل على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة لمنع مثل هذه الظواهر السلبية.

وأكد أن الاهتمام بالجانب الأمني من أولويات السلطة المحلية كونه مصدر الاستقرار والتنمية والبناء والنهوض بالمحافظة نحو الرقي والازدهار، مشيدا بالحس واليقظة الأمنية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

 وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية في المهرة والمحافظات المجاورة شحنات مشابهة كانت في طريقه إلى مليشيا الحوثي.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى