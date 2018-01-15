أمن المهرة يضبط شحنة أسمدة تستخدم في صنع المتفجرات

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة اليوم الاثنين شحنة أسمدة ممنوعة وتستخدم في صناعة المتفجرات.

وقدم محافظ المهرة راجح باكريت مكافأة مالية قدرها مليون ريال للنقيب عمر باضريس مدير تحريات المحافظة بعد ضبطه الشحنة.

وقال المحافظ إن "من واجب قيادة المحافظة أن نقدم الدعم والمكافآت للأفراد والمؤسسات التي تعمل على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة لمنع مثل هذه الظواهر السلبية.

وأكد أن الاهتمام بالجانب الأمني من أولويات السلطة المحلية كونه مصدر الاستقرار والتنمية والبناء والنهوض بالمحافظة نحو الرقي والازدهار، مشيدا بالحس واليقظة الأمنية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية في المهرة والمحافظات المجاورة شحنات مشابهة كانت في طريقه إلى مليشيا الحوثي.