الحكومة تعبر عن قلقها من التصعيد المتزايد للحوثيين في مناطق سيطرتهم

عبرت الحكومة اليمنية عن قلقها من التصعيد المتزايد من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية ومن تدهور الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلاب عقب حملات الاغتيالات والاعتقالات التي تقوم بها الميليشيا بما فيها اعتقال أعضاء مجلس نواب وقيادات حزبية وقبلية ونهب وتفجير للمنازل والشروع بممارسات بعيدة عن اخلاق الشعب اليمني وهي الاساءة إلى المظاهرات النسائية والاعتداء عليها.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الْيَوْمَ رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن ماريا انتونيا كالفو لاستعراض العلاقات الودية بين اليمن والاتحاد وآفاق تعزيزها وتطويرها.

وأكد على أهمية دعوة رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية لليمنيين بجميع اطيافهم وانتماءاتهم لحشد الجهود لمجابهة الخطر الأكبر المحدق باليمن والمنطقة وهو ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.. لافتا الى حرص الحكومة على الحفاظ على جميع القوى السياسية اليمنية الخيّرة في مواجهة الميليشيا الحوثية وفِي مسعاها لاستعادة الدولة وانهاء جميع مظاهر الانقلاب.

وصعدت مليشيا الحوثي مؤخراً من انتهاكاتها ضد المواطنين ودشنت حملات تجنيد إجبارية في صفوف الطلاب والشباب.