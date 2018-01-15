الجيش يُفشل أعنف هجوم على ميدي ومقتل 50 حوثياً بينهم قيادات بارزة (اسماء)

قتل عدد من قيادات ميليشيات الحوثي مع عشرات آخرين في جبهة ميدي شمال غرب محافظة حجة خلال اليومين الماضيين إثر فشل هجوم يعد الاعنف نفذته المليشيا لاستعادة بعض المواقع التي سيطر عليها الجيش الوطني بإسناد من قوات التحالف العربي.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الصحوة نت" إن القياديين في الميليشيات "صقر علي مجمل من مديرية المفتاح"، و "أبو طالب نور الذي يعتبر مشرف الحوثيين بمديرية خيران"، قد لقيا مصرعهما مع أكثر من خمسين آخرين.

وأكدت المصادر أن الحوثيين خططوا لاستعادة ميدي وشنوا أكبر هجوم هو الأول من نوعه منذ أكثر من عامين.

وكشفت المصادر أن مستشفيات حجة أعلنت فيها حالة الاستنفار إثر تزايد حالات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وأوضحت المصادر أن أكثر من ٢٠ جثة استقبلها مستشفى عبس الريفي امس الاحد، فيما تم نقل الجرحى للمستشفى الجمهوري بمركز المحافظة.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا تكبدت منذ الجمعة الماضية خسائر باهضة في الارواح، بلغت أكثر من ١٠٠ قتيل وجريح، في محاولات فاشلة لاستعادة ميدي والتي تصدي لها ابطال الجيش الوطني وقوات التحالف العربي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل قيادات الميليشيات بالمحافظة عمليات استجداء المواطنين لمزيد من المقاتلين عبر النزول الميداني المكثف لمختلف المديريات لرفد جبهاتهم.



وقد حصل موقع "الصحوة نت" على بعض اسماء قتلى المليشيا..

أسماء القيادات الحوثية

1 محمد إسماعيل يحي المدومي - مسؤول الحشد في حجة والساحل

2 محمد عبدالله الحاكم - عمليات ميدي

3 ماجد خالد العاسي ثقافي - محور_حرض

4 طه جحاف - رئيس مركز الإعلام الحربي بمحور_حرض

5عبدالله حسن ابو دنيا

6 علي محمد عبدالرحمن أبو دنيا .

7 أبو طالب أحمد نور الدين مشرف الحوثيين في #خيران_المحرق

قتلى الحوثيين من ابناء حجة الذين قتلوا مؤخراً في ميدي

8-عبدالودود أحمد امين _ المحابشه

9-رفيق عبدالله علي الخدروش _ كحلان الشرف

10-عبده عيسى حسن محمري _ حرض

11-الطيب عبدالله جحاف _ مبين

٧-خليل عبدالله المزيقر _ الشاهل

12-حمزه عبدالاله الشرفي _ الشاهل

13-محمد محمد مراد_ الشاهل - الشاهل

14-سامي جابر علي الحجوري _ كعيدنه

15-عثمان علي الأسلمي _ أسلم

16-يحيى رضوان المؤيد _ أسلم

17-جابر سالم سعيد _ أسلم

18- محمد علي الأسلمي _ اسلم

19-عبدالحليم حافظ المالكي _ كشر

20-محمد علاس الهادي _ كشر

21- عزيز محمد معاقر _ خيران المحرق

22- هاشم محمد عضب _ مستبأ

23-جابر محمد _ عبس

24- حسن محمد الجيشي _ كحلان الشرف

25- يوسف محمد القدمي _ شرس

26-عثمان اسماعيل هرمس _ الشاهل

27- عبدالله يحيى تيهان _ قفل شمر

28-عادل محمد الهبيط _ قفل شمر

29-عادل محمد ناصر عبيد _ المحابشه

30- محمد يحي علي صعصعه _ كحلان عفار

31-سيف حسين مراد _ قفل شمر

32- يوسف عبده زين الشعبي _ أفلح اليمن

33-طه عباس عبدالله جحاف _ مبين

34-عبدالحبار أحمد الشمري _ بني قيس

35-محمد يحيى علي الحجوري _ بني قيس

36-عبده يحيى ناصر المعمري _ الشراقي

37-حمزه محمد حزام الخدري _ المدينه

38 - عبدالله محمد حسين الهزازي _ بني قيس

39- فارس محمد علي مغبش _ شرس

40- محمد محمد سويد الشريف _ بني قيس

41- محمد علي شوعي عيد _ بني قيس

42- ماجد خالد حسين العسي المهدي _ مبين

43- محمد اسماعيل المدومي _ كحلان الشرف

44-يعقوب علي عبدالله يوس _ أفلح اليمن

45- أبوطالب أحمد علي نور الدين _ خيران المحرق

46-فكري مسعود النغاشي _ كحلان عفار

47- علي محمد عبدالرحمن ابو دنيا _ مبين

48- عبدالله حسن عبده أبو دنيا _ مبين .

49_صقر علي ناصر مجمل _ المفتاح قرية بني مجمل