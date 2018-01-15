هادي : لا خيار أمام شعبنا غير هزيمة المليشيا والانتصار لليمن الاتحادي الجديد

أكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، أنه لا خيار امام الشعب سوى الانتصار على قوى الظلام لمصلحة اليمن الاتحادي الجديد باعتبارنا امام مسارين الانتصار للشرعية واليمن الاتحادي الجديد أو الارتهان لقوى الظلام الذي تمثله ميليشيا الحوثي الإيرانية .

وأكد الرئيس خلال لقاءه سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن انتونيا كالفو، أن الدولة استوعبت الحوثيين كمكون خلال مؤتمر الحوار الوطني من خلال حرصها على البلد وأمنها واستقرارها الا إنهم ابو الا ان يكونوا مليشيات واداة لإيران في قتل وتهجير وتدمير البلد، ولن يقبل بها الشعب اليمني مطلقا.

ونوه بأهمية دور الاتحاد الأوربي في الوقوف على الانتهاكات التي تقوم بها المليشيا الحوثية تجاه العزل والأبرياء في صنعاء والذي طال ايضا الأطفال والنساء.

من جانبها أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي على موقف الاتحاد الاوروبي الداعم للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وتناول اللقاء الجوانب الاقتصادية والمعاناة الإنسانية التي طالت الابرياء والعزل من الشعب اليمني جراء ممارسات المليشيات الحوثية في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم.