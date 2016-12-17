مقتل 6 حوثيين واستشهاد مقاوم وإصابة 3 بمواجهات بتعز

قُتل 6 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب العشرات اليوم السبت في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز. وقال مصدر بالمقاومة إن أحد أفرادها استشهد وأصيب 3 آخرين في المواجهات بمختلف مناطق المحافظة.

وفي تفاصيل المواجهات، تمكنت قوات الجيش والمقاومة من إفشال هجوم للمليشيات في محيط المكلكل وصالة والتشريفات تحت غطاء ناري كثيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة من مواقعهم في تبة الجعشة والسلال والقصر شرق المدينة بعد اشتباكات عنيفة أجبروا فيها عناصر المليشيا على الفرار مخلفين قتلى وجرحى .

كما تمكنت من إفشال هجوم آخر في الشقب وتبة الكريفة بصبر جنوب المدينة أجْبَروا فيه عناصر المليشيا على الاندحار بعد تكبدهم خسائر في الأرواح . وقصفت بالمدفعية مواقع المليشيات في منطقة كهبوب جنوب غرب الوازعية .

وكانت المليشيات قصفت قرى سكنية ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة خمسة آخرين. وتعرضت القرى السكنية في منطقة الصيار والصعيد والقابلة بالصلو جنوب تعز وفي منطقة المضابي والامل والنكدة والميدان والعارضة بالعبدلة مقبنة غرب تعز لقصف عنيف بقذائف الهاوزر وصواريخ الكتيوشا من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع المتمركزة في دمنة خدير جنوب شرق المدينة والبرح غرب تعز .