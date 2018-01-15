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الحوثيون يتخلون عن جرحاهم وجثث قتلاهم في صحراء ميدي

الأثنين 15 يناير 2018 12:40 م الصحوة نت - هلال القاعدي
الحوثيون يتخلون عن جرحاهم وجثث قتلاهم في صحراء ميدي جثث لعناصر حوثية في ميدي - ارشيفية

أنقذ أفراد من اللواء الثاني حرس حدود المرابط بجبهة ميدي جريح حوثي تركته المليشيات مع عشرات الجثث جنوب مدينة ميدي التابعة لمحافظة حجة.

وقال مصدر خاص في اللواء الثاني حرس حدود المرابط بجبهة ميدي لـ" الصحوة نت" إنه تم العثور على جريح حوثي تركته المليشيات مع عشرات الجثث جنوب المدينة تم إسعافه للمستشفى الميداني الخاص بالمنطقة الخامسة وذلك بعد يومين من الاشتباكات التي حدثت مع المليشيات الحوثية في محاولتها الفاشلة لفك الحصار على من تبقى من عناصرها في الأحياء الغربية للمدينة.

وكانت جبهة ميدي قد شهدت يوم الجمعة اشتباكات عنيفة صد فيها ابطال الجيش الوطني هجوما للحوثيين حاولوا إنقاذ من تبقى من عناصرهم المحاصرة في الأحياء الغربية للمدينة.

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