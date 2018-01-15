تعز: مقتل وإصابة 22 من ميلشيات الحوثي بانفجار الغام وخلافات بينهم

قتل وأصيب 22 من ميلشيات الحوثي الانقلابية أمس الأحد بمناطق متفرقة بمحافظة تعز وسط اليمن.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" أن ثمانية من عناصر المليشيا الحوثية لقو مصرعهم وإصابة اثنين آخرين، بانفجار لغم ارضي زرعته المليشيا في وقت سابق في منطقة زحنق بجبهة مقبنة غربي المحافظة.

وقتل أحد عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب أربعة آخرين جراء انفجار لغم ارضي زرعته سابقاً في منطقة الجيرات بعزلة الشقب بمديرية صبر الموادم.

في غضون ذلك قتل ثلاثة من عناصر المليشيا مصرعهم وجرح أربعة آخرين، أثناء خلاف نشب بينهم في مديرية الصلو جنوب تعز.

وقالت مصادر محلية "أن خلافاً حاداً نشب بين عناصر المليشيا الانقلابية المتمركزة في تلة المنيا في قرية الحود وبين طقم الإمداد الذي وصل إلى القرية قادماً من دمنة خدير وعلى متنه وجبة الغداء".

وذكرت المصادر "أن عناصر من ميلشيات الحوثي أمطروا سيارة التموين الغذائي التابعة لهم بالرصاص أسفر عن مقتل ثلاثة وجرح اربعة اخرين واعطاب الطقم".