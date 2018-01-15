تحركات حوثية للسطو على "مجلس الشورى" بعد فشلها عقد "مجلس النواب"

قال عضو في مجلس الشورى اليمني إن جماعة الحوثي «تسعى إلى سد النقص العددي في أعضاء المجلس نظراً لوفاة البعض، ووجود أغلب الأعضاء في مناطق خارج نطاق سيطرتها إلى جانب الحكومة الشرعية، من خلال إصدار قرارات بتعيين أعضاء جدد من الموالين لها».

وكشف مصدر في صنعاء، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، لـ«الشرق الأوسط» عن تحرك حوثي مرتقب لإصدار قرارات بالجملة لتعيين العشرات من الموالين له أعضاء في «مجلس الشورى»، تمهيداً للسطو عليه واستئناف جلساته في صنعاء، بعدما فشلت الجماعة الانقلابية خلال الأسابيع الماضية في جمع النصاب القانوني من أعضاء البرلمان لانعقاده تحت مشيئتها.

ويعد «مجلس الشورى» رديفاً للبرلمان في اليمن، ويقوم بمهام استشارية بموجب الدستور النافذ، ويناقش مشروعات القوانين قبل عرضها على البرلمان، ويتألف من 111 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية.

وأكد المصدر أن الميليشيات اقترحت حديثاً عشرات الأسماء من الموالين لها، بينهم زعماء قبائل وشخصيات مذهبية ورجال أعمال، وطلبت من رئيس مجلسها الانقلابي صالح الصماد إصدار قرارات تعيينهم في «الشورى».