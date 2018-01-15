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الجيش يعلن ضبط صواريخ موجهة ومضادة للدروع في جبهة البقع شرق صعدة

الأثنين 15 يناير 2018 01:59 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
الجيش يعلن ضبط صواريخ موجهة ومضادة للدروع في جبهة البقع شرق صعدة

أعلنت قوات الجيش الوطني ضبط صواريخ متطورة عقب التقدم اليوم في جبهة البقع شرق محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي.

وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة فإن  قوات الجيش استعادت صواريخ موجّهة ومضادة للدروع نوع أيه تي-3 ساغر (AT-3 Sagger )، خلال المعارك التي دارت أمس الأحد.

وكانت قوات الجيش الوطني قد حررت موقع العواضي والسعراء وسوق البقع وأجزاء من سلسلة جبال العليب في جبهة البقع، بعد هجوم مباغت على مواقع الحوثيين.

وتزامنت عمليات الجيش في البقع، مع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على تحركات وتعزيزات الانقلابيين كانت قادمة من مركز مديرية كتاف باتجاه منطقة البقع.

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