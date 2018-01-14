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قتلى وجرحى حوثيون في هجوم على مواقعهم بمحيط جبل التهامي بالضالع

الأحد 14 يناير 2018 11:50 م الصحوة نت - خاص
قتلى وجرحى حوثيون في هجوم على مواقعهم بمحيط جبل التهامي بالضالع

قتل وجرح عدد من مليشيا الحوثي الانقلابية في عملية عسكرية نفذها عدد من أبطال الجيش في جبل التهامي بالضالع.

وأفاد مراسل "الصحوة نت"  أن وحدة من أفراد اللواء تمكنت من التوغل في مناطق العدو واستطاعت الوصول إلى القرب من مواقع المليشيات الحوثية أسفل جبل التهامي وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وحسب المصادر فإن عناصر الحوثي كانوا يتجمعون بجوار محطة المسيلة بعد إشعالهم إطارات السيارات بهدف التدفئة والتمويه قبل أن تفاجئهم وحدة التدخل السريع بعملية مباغته أوقعتهم بين قتيل وجريح، وعادت الوحدة العسكرية بسلام إلى مواقعها.

 وتشهد جبهة مريس مواجهات متقطعة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية بصورة دائمة تتكبد فيها المليشيا خسائر كبيرة.

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