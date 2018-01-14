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الأكوع يترأس وفد اليمن المشارك بالاجتماع السنوي لوكالة الطاقة المتجددة في أبو ظبي

الأحد 14 يناير 2018 10:43 م الصحوة نت - ابو ظبي
الأكوع يترأس وفد اليمن المشارك بالاجتماع السنوي لوكالة الطاقة المتجددة في أبو ظبي

ترأس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله محسن الأكوع وفد اليمن المشارك في الإجتماع السنوي الثامن للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ايرينا الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبو ظبي .

وقد استعرض الوزير الأكوع في كلمته اليوم مجالات وفرص الطاقة المتجددة في الجمهورية اليمنية وآفاق المستقبل الواعد للعمل على توفير الطاقة المستدامة والنظيفة.

وأكد الأكوع على التفاعل الايجابي من قبل السكان اليمنيين والإقبال بمبادرات ذاتية لاستخدام الطاقة الشمسية لمواجهة بعضا من احتياجاتهم اليومية من الكهرباء، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

الجدير بالذكر أن الاجتماع يعقد سنويا في العاصمة ابوظبي وتسعى من خلاله الوكالة (أيرينا) إلى تحقيق عالمية الاستخدام للطاقة المتجددة وتشجيع الدول على التحول السريع نحو الاستخدام الواسع والمستدام للطاقة المتجددة ، كما تقوم بالإشراف على صياغة السياسات والاستراتيجيات الجديدة للكشف عن الإمكانيات غير المعروفة في الطاقة المتجددة حول العالم.

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