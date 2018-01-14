وزير الداخلية من عدن يشدد على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بتوجيهات وزارته

شدد وزير الداخلية أحمد الميسري على ضرورة الالتزام بتوجيهات قيادة وزارة الداخلية والعمل بمسؤولية لمكافحة الإرهاب والجريمة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن محافظ محافظة لحج اللواء أحمد تركي، ومدير الأمن العميد صالح السيد، وناقش معهما الاحتياجات اللازمة للنهوض بمحافظة لحج خلال الفترة المقبلة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وفي اللقاء قال محافظ لحج اللواء أحمد تركي، إن المحافظة بحاجة إلى فتح فرع لمصلحة الهجرة والجوازات من أجل توفير الجهد على المواطنين من أبناء لحج ودعم المحافظة بالإيرادات.

واستعرض مدير أمن لحج العميد صالح السيد، متطلبات أمن لحج لإعادة ترميم مراكز الشرطة، ومبنى السجن المركزي، ومركبات إطفاء بصورة عاجلة، وحاجة شرطة السير في لحج إلى الدراجات والمركبات وآليات رفع لتسيير العمل في المحافظة، وتوفير المتطلبات المادية لأفراد أمن لحج.