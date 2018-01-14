وزير الإعلام والوكيل القاعدي يتفقدان مواقع الجيش في نهم.. الإرياني: سنعود إلى صنعاء قريباً

تفقد وزير الإعلام معمر الإرياني ووكيل الوزارة للشؤون الفنية والإدارية عبدالباسط القاعدي، تفقدا اليوم الأحد مواقع الجيش في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأكد الارياني أن بشائر النصر تلوح في الأفق، وان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحققون انتصارات كبيرة وفي مختلف المواقع والجبهات على قوى التمرد والانقلاب التابعة للمليشيا الحوثية الإيرانية .

وقال وزير الاعلام من أعالي جبال نهم: "لابد من صنعاء وان طال السفر وسنعود الى صنعاء وستعود اليمن الى عروبتها". وذلك حسب ما ذكرته وكالة "سبأ".

وأضاف الوزير الارياني "سنبني اليمن الاتحادي الجديد الذي يتوق له كافة ابناء الشعب اليمني بقيادة ربان السفينة اليمنية وحامي عروبتها فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعه كل الخيرين والشرفاء وفِي مقدمتهم نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ودولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر".

وأشاد الارياني بالانتصارات الكبيرة التي يحققها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات الرامية الى انهاء الانقلاب وإعادة الامن والاستقرار وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية التي قتلت النساء والأطفال ودمرت البنية التحتية بطريقة مجردة من قيمنا الأخلاقية والإنسانية خدمة منها لاطراف لا تريد لليمن والمنطقة الامن والاستقرار.

وثمن وزير الاعلام دور الاشقاء في التحالف العربي وعلى راسهم المملكة العربية السعودية.