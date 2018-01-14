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شهيد وثلاثة جرحى من المدنيين في قصف حوثي على حي كلابة بتعز

الأحد 14 يناير 2018 09:07 م الصحوة نت - خاص
شهيد وثلاثة جرحى من المدنيين في قصف حوثي على حي كلابة بتعز

ارتقى شهيد وجرح 3 مواطنين اليوم الأحد في قصف لمليشيا الحوثي الانقلابية على الأحياء السكنية في مدينة تعز.

وعلم موقع "الصحوة نت" من مصادر محلية أن قصفاً حوثياً استهدف حي كلابه أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة أحدهم حالته خطرة.

 وأوضحت المصادر أن محمد علي صالح (35 ) عاماً استشهد، فيما أصيب كل من: سامي قائد محمد (30) عاماً  وشكيب قائد محمد ( 16  ) عاماً، و وائل قائد محمد ( 27 ) عاماً.

وكان قد أصيب أكثر من ٨  مدنيين، جراء سقوط قذائف الهاون من مواقع مليشيا الحوثي على الأحياء السكنية، غرب مدينة تعز، فجر اليوم الأحد.

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