موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الحوثيون يقتلون طفلاً حاول الهروب من طقم يُقله إلى الجبهة

الأحد 14 يناير 2018 08:12 م الصحوة نت - خاص
الحوثيون يقتلون طفلاً حاول الهروب من طقم يُقله إلى الجبهة الطفل محمد

ضحية جديدة للميليشيات الحوثية في افلح الشام بمحافظة حجة ، بعد تغريرها لأسرة الطفل "محمد" عبر سماسرة مجرمي الحرب لتدفع بفلذة كبدها اليهم باسم " المشاركة في دورة وثقافية" ليكتشف الضحية بأنهم ذاهبون به الى جبهة ميدي.

الطفل/ محمد عبده حربي / -١٣عاما- أحد أطفال منطقة بني حربي في افلح الشام، اجبرته الميليشيات مع عشرات الأطفال من أبناء منطقته للمشاركة في دوراتها العنصرية، الا انه تفاجأ بالعصابات تخاطبهم في منتصف الطريق بأنهم ذاهبون الى جبهة ميدي، وذلك حسب رواية مصادر محلية لـ"الصحوة نت".

 استغل الطفل لحظة توقف الطقم الذي يقلهم للهرب الا ان رصاصات الغدر من مشرفهم الحوثي اردته قتيلا.

مصادر مطلعة في عدد من مديريات بالمحافظة كشفت لـ "الصحوة نت" أن قيادات الميليشيات تمارس ضغوطات مختلفة على المواطنين للدفع بمزيد من الضحايا الى صفوفهم ، لافتين الى ان معظمهم من الاطفال دون سن الثامنة عشر عاما ، إمعانا من الميليشيات في ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الاطفال بدءا من حرمانهم من التعليم وانتهاء بالزج بهم في حروبهم العبثية.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى