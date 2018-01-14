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مصرع 15 حوثياً والجيش يحرر مواقع جديدة في مديرية الملاجم بالبيضاء

الأحد 14 يناير 2018 07:45 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مصرع 15 حوثياً والجيش يحرر مواقع جديدة في مديرية الملاجم بالبيضاء

قتل 15 مسلحاً من جماعة الحوثي في معارك عنيفة دارت في جبهات محافظة البيضاء اليوم الأحد.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني تمكنت اليوم الأحد من تحرير مناطق مناطق جديدة في مديرية الملاجم في محافظة البيضاء.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من تحرير اشعاب في منطقة فضحة بمديرية الملاجم.

وأوضحت المصادر أن تقدم قوات الجيش لا يزال مستمراً ، حيث تم السيطرة على السلسلة الجبلية الممتدة من جبل المركوزة الى جبل العيشمة وماجاورها .

 وكانت قوات الجيش الوطني  قد حررت اليوم، جبل مركوزة الاستراتيجي ومواقع باعرف والكتاف والنشيف بمديرية ناطع، واسفرت المعارك عن سقوط نحو 15 قتيلا وعددا من الجرحى والأسرى من عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية.

وبتحرير جبل مركوزة الاستراتيجي سيكون الجيش قد تمكن من قطع خطوط امداد المليشيا التي تذهب باتجاه عقبة القنذع بمديرية نعمان.

 

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